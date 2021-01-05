وزير الاوقاف يشدد على ضرورة محاربة الافكار الضالة والمنحرفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شدد وزير الاوقاف والارشاد محمد شبيبة، على ضرورة محاربة الافكار الضالة والمنحرفة والعنصرية التي سعت المليشيات لحوثية المدعومة ايرانياً على غرسها في عقول الناس البسطاء وخاصة الشباب واستغلال ذلك في دعم تنفيذ اجنداتها التدميرية للبلاد وزيادة معاناة الشعب اليمني.



واكد وزير الاوقاف خلال خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً لقيادة وموظفي مكتب الاوقاف والارشاد بعدن بحضور وكيل الوزارة محمد مشدود ومدير مكتب الاوقاف بعدن محمد الوالي، على أهمية الإرتقاء بأساليب الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وتربية النشئ والشباب أخلاقياً وروحياً وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي والبعد عن الفرقة والخلاف بما يعزيز أسلوب الحوار في حل مختلف القضايا.

وشدد وزير الاوقاف، على ضرورة اضطلاع ائمة وخطباء المساجد والمعنيين بالخطاب الديني بالمسؤولية الملقاه على عاتقهم خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد..موكداً حرص الوزارة على حشد كافة الامكانيات المتاحة والممكنة لها والعمل على تطوير الرسالة التوعوية والارشادية لمواكبة متطلبات الوضع الراهن..مشيداً بالجهود المبذولة لقيادة وموظفي مكتب الاوقاف والارشاد بعدن.

كما ناقش الاجتماع، الاشكاليات والصعوبات التي تواجه نشاط المكتب والسبل الكفيلة لمعالجته.

واستمع وزير الاوقاف والارشاد، خلال زيارته الى إدارات واقسام المكتب بعدن، الى شرح من الموظفين، عن طبيعة المهام والاجراءات المتعلقة بالعمل.