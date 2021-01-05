"الأطفال الجوعى لا يبكون"... صحيفة أمريكية: اليمن عاصمة المعاناة الإنسانية في العالم  (ترجمة)

المنامة - ياسر ابراهيم - الجوع مؤلم ومهين، تفقد السيطرة على أمعائك، يتقشر جلدك، ويتساقط شعرك، وتهلوس وقد تصاب بالعمى بسبب نقص فيتامين أ. وشيئا فشيئا، يفكك جسمك نفسه: إنه يستهلك عضلاته، حتى القلب، هكذا بدا الكاتب الأمريكي مقالة في وصف المجاعة في اليمن.



وقال الكاتب نيكولاس كريستوف - في مقال نشرته صحيفة «The New York Times» وترجمة "يمن شباب نت"، ومع ذلك، لم يكن "عبده سعيد"، الصبي البالغ من العمر 4 سنوات، هزيلًا لدرجة أنه كان يزن 14 رطلاً فقط، يبكي عندما نُقل مؤخرًا إلى مستشفى في عدن، وذلك لأن الأطفال الذين يتضورون جوعًا لا يبكون ولا حتى يعبسون.



وأشار: "بدلا من ذلك، فهم هادئون بشكل مخيف. يبدو أنهم غير مبالين، وغالبًا ما يكونون بلا تعبير، الجسد الذي يتضور جوعًا لا يهدر طاقته على البكاء. يوجه كل سعرات حرارية للحفاظ على عمل الأعضاء الرئيسية".



وتابع: "توفي عبده بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى، وكان هناك مصور يدعى جايلز كلارك، وهو صديق لي التقيت به في رحلتي الأخيرة إلى اليمن، مرة أخرى والتقط المشهد، بما في ذلك تلك التي نشرت في هذا المقال".



ولفت "ورغم أنها مؤلمة أن نشاهدها، لكن العديد من العائلات، بما في ذلك عائلة عبده، تسمح بالتصوير - في الواقع تريد نشر الصور - لأنهم يأملون أن يفهم العالم أن الأطفال يموتون من الجوع بلا داع، وبأن هناك حاجة ماسة للمساعدة لتجنب المزيد من وفيات الأطفال".



كان العالم يعاني من المجاعة إلى حد كبير، حتى عام 2020. كانت آخر مجاعة أعلنتها سلطات الأمم المتحدة في جزء صغير من جنوب السودان لبضعة أشهر في عام 2017 - لكن الأمم المتحدة الآن تحذر من أن المجاعة تلوح في الأفق في اليمن وجنوب السودان، بوركينا فاسو وشمال شرق نيجيريا، مع تأخر 16 دولة أخرى قليلاً في هذا المسار نحو الكارثة.



قال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: "المجاعات عادت الآن"، "ستكون وصمة عار مروعة على البشرية لعقود قادمة إذا أصبحنا الجيل الذي يشرف على عودة هذه الآفة الرهيبة، لا يزال من الممكن تجنب هذا".



لقد تشرفت بالعيش في حقبة مثيرة من التاريخ انخفضت فيها معدلات وفيات الأطفال، وتراجع المرض والمجاعة، وارتفعت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وارتفع مستوى رفاه الإنسان.



في هذا الوقت من العام، عادةً ما أواجه جميع أعمدتي القاتمة بالكتابة أن العام السابق كان الأفضل في تاريخ البشرية، بمقاييس مثل نسبة الأطفال الذين يموتون في سن الخامسة. لكن عام 2020 لم يكن أفضل عام في تاريخ البشرية. لقد كانت سنة مروعة، وتحذر اليونيسف من أن النتيجة قد تكون 10000 طفل إضافي يموتون كل شهر من الجوع.



لقد تفاقمت النكسة في البلدان النامية بسبب السلبية والشلل واللامبالاة في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي المنظمات الدولية مثل البنك الدولي.



السبب الأكبر للأزمة العالمية هو جائحة فيروس كورونا، ولكن بشكل غير مباشر فقط. خارج العالم الغني، الضحايا ليسوا في سن الثمانين من العمر مصابين بالفيروس بقدر ما يموت الأطفال من الجوع بسبب الاضطرابات الاقتصادية، أو البالغين في منتصف العمر يموتون بسبب الإيدز لأنهم لا يستطيعون الحصول على الأدوية.



يمكن القول إن عاصمة المعاناة الإنسانية اليوم هي اليمن، والتي تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. مع احتفالنا بالعام الجديد، يموت أطفال اليمن من الجوع مثل "عبده".



معاناة اليمن معقدة. كانت البلاد فقيرة دائمًا، وقد مزقتها الحرب والحصار من قبل المملكة العربية السعودية، بدعم من الولايات المتحدة في ظل كل من إدارتي أوباما وترامب. (أقر مسؤولو أوباما، ليس بصراحة كما ينبغي، بأن هذا كان خطأ)، سوء الإدارة من قبل فصيل الحوثي، المدعوم من إيران، أدى إلى تفاقم المعاناة، كما فعل كل من الكوليرا وفيروس كورونا فعلتها- والدول المانحة تركز على مشاكلها الخاصة وتغض الطرف عنهم.