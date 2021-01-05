عسكر يطلع على مشروع المياه بمدينة شحن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع رئيس الموسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظات المحررة المهندس علي سالم عسكر ، اليوم، رفقة مدير عام مؤسسة المياه بمديرية الغيضة الأستاذ مطر سالم كده بزيارة لمديرية شحن للاطلاع على مشروع المياه بالمديرية تنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر بشأن إنشاء فرع للمؤسسة.



وتهدف الزيارة إلى وضع حلول ومعالجة استراتيجية لمواكبة التوسع العمراني في المديرية ووضع الدراسات اللازمة للحفاظ على ديمومية المياه بالمديرية

وفقاً وجهود السلطة المحلية بشأن إنشاء شبكة مياه داخلية وفرع لمؤسسة المياه والصرف.

والتقى رئيس المؤسسة العامة للمياه بمدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد ومدراء المكاتب المعنية وناقش معهم الترتيبات الخاصة بهذا المشروع.

رافقه خلال الزيارة المهندس أحمد جعبل مدير إدارة المشاريع بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالجمهورية.