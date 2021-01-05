الزبيدي يضع نزار هيثم في منصب جديد

وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس.

أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء، القرار رقم (1) لسنة 2021.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة