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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي يضع نزار هيثم في منصب جديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021
الخليج 365 - عدن
أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء، القرار رقم (1) لسنة 2021.
وقضت المادة الأولى من القرار بتعيين المهندس نزار ناصر علي هيثم رئيساً للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن.
وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وينشر بوسائل إعلام المجلس.