المعاري: المنشآت النفطية بحضرموت تحت حماية أمنية ناجحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

بتوجيهات محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني دشن أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان العام التدريبي الجديد 2021م لقوة حماية الشركات، بمشروع الرماية الذي شاركت فيه سرايا من قوة حماية الشركات.

وخلال حفل التدشين؛ نقل العميد "عويضان" تحيات فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير عبدربه منصور هادي، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

كما تحدث رئيس أركان المنطقة أن تعزيز القدرات القتالية هو أحد أهم أهداف المنطقة العسكرية الثانية في الدفع بالجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة. معبراً عن شكره لقوة حماية الشركات التي باتت نموذجاً يقتدى به في حفظ الأمن بهذه المنشآت الحيوية الهامة.

وفي كلمة لقائد قائد قوة حماية الشركات النفطية، العميد أحمد المعاري؛ تحدث فيها عن الظرف الاستثنائي التي تحملت فيه هذه القوة مسؤولية حماية المنشآت النفطية، وما استطاعت تحقيقة خلال هذه الفترة الوجيزة.

ونوه العميد "المعاري" إلى أن (المنشآت النفطية بحضرموت تحت حماية أمنية ناجحة، وهي مكتسب للوطن وحضرموت، وقال سنبذل قصارى جهدنا لحمايتها والحفاظ عليها .

واستعرضت القوة خلال مشروع الرماية إطلاق النيران بمختلف أنواع الأسلحة من الخفيفة و الثقيلة،

حضر التدشين عدد من القادة العسكريين بالمنطقة العسكرية الثانية