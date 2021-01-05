إقرار القائمة النهائية للمكرّمين في الحفل السنوي الأول للسلطة المحلية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً بوكلاء المحافظة لاستعراض قائمة المكرّمين، والوقوف على آخر التحضيرات للحفل التكريمي السنوي الأول الذي ستقيمه السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للمتميزين في الوحدات الإدارية للقطاعين العام والخاص والمبدعين في المجالات الأدبية والفنية وقطاعات الشباب والمرأة والرياضة.



وأكد المحافظ أهمية الاحتفال بتكريم المتميزين والمبدعين في شتى المجالات عرفاناً بدورهم في خدمة المجتمع بحضرموت، وقال إن قائمة المكرّمين جمعت بين القيادات والكوادر الوسطية وعامة المبدعين في الساحل والوادي تقديراً لعطاءاته خلال العام 2020م.

ووقف الاجتماع أمام التحضيرات الأخيرة للحفل الذي سيقام مساء الخميس السابع من يناير بمدينة المكلا، وسيضم 104 مكرّماً ومكرمة من ساحل ووادي حضرموت في جميع المجالات.

وأقرّ الاجتماع القائمة النهائية للمكرّمين وعددهم 104 مكرّماً ومكرّمة سيتم تكريمهم بدروع وشهادات تقديرية ومبالغ تحفيزية.

حضر اللقاء وكلاء المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، وللشؤون المالية والإدارية الدكتور احمد باصريح، ولشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، والوكيل حسن الجيلاني، والوكيل المساعد لشؤون الشباب رئيس اللجنة التحضرية للحفل فهمي باضاوي.