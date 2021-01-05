نيمر وبن عليان يحضران حفل مركز جامعة حضرموت للتعليم المفتوح بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

شهد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ووكيل المحافظة مسؤول قطاع التعليم الشيخ صالح بن عليان كلشات، حفل مركز جامعة حضرموت للتعليم المفتوح فرع المهرة، الذي أقيم بقاعة كلية التربية بالغيضة، لتكريم الطلاب الأوائل واستقبال المستجدين للعام الدراسي القادم، برعاية كريمة من معالي محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر.



وفي كلمة ألقاها بالنيابة عن السلطة المحلية، قدم وكيل المحافظة الشيخ صالح بن عليان تهاني معالي محافظ المحافظة للطلاب المكرمين، مرحباً بالطلاب الجدد الملتحقين بالمركز هذا العام.

وأكد بن عليان على دعم السلطة المحلية للمركز وكل المؤسسات التعليمية وللطلاب بشكل عام، شاكراً إدارة المركز على الجهود التي تبذلها في سبيل تأهيل الطلاب وتسليحهم بالعلوم والمعارف، وعلى التسهيلات التي تقدمها للطلاب من خلال فتح مركز امتحاني في مديرية قشن، وإعداد مناهج إلكترونية مجانية للطلاب.

ورحب مدير مركز التعليم المفتوح الدكتور سالم أحمد بن ناشي، بالحضور، وقدم نبذة تعريفية عن المركز منذ افتتاحه في عام 2017م، وبالإضافات الجديدة المتمثلة بافتتاح تخصصات جديدة مثل إدارة الأعمال والمحاسبة، موضحاً بأن المركز الامتحاني بمديرية قشن تم إنشاؤه للتسهيل على طلاب المسيلة وسيحوت وقشن وحصوين، لتذليل الصعاب ومشقة عناء السفر أمامهم.

وأشاد الدكتور بن ناشي بدور السلطة المحلية ممثلة بمعالي المحافظ، ودعمها اللامحدود للمركز، واهتمامها الكبير بالعملية التعليمية والطلاب.

حضر الحفل، الدكتور عادل معيلي عميد كلية التربية بالمهرة، وأولياء أمور الطلاب، وعدد من الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة