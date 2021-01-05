البحسني يقف أمام التحضيرات النهائية للحفل التكريمي الأول للمتميزين والمبدعين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً باللجنة الخاصة بالإعداد والتحضير للحفل التكريمي الأول للمتميزين في الوحدات الإدارية للقطاعين العام والخاص والمبدعين في المجالات الأدبية والفنية وقطاعات الشباب والمرأة والرياضة، بحضور رئيس اللجنة الوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، وعضو مجلس الشورى عضو اللجنة محمد الحامد.



ووقف الاجتماع أمام التحضيرات الأخيرة للحفل الذي سيقام مساء الخميس السابع من يناير بمدينة المكلا، وسيضم 104 مكرّماً ومكرمة من ساحل ووادي حضرموت في جميع المجالات.

وأكد المحافظ أهمية إبراز الحدث بشكل يحقّق الأهداف المرجوة منه في ايصال رسائل مفادها تقدير وتكريم السلطة المحلية بالمحافظة للشخصيات القيادة والوسطية والمبدعين في مرافق العمل الحكومية والخاصة وفي خدمة المجتمع، وشكر المحافظ رئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم في انجاز المهام الموكلة إليهم رغم ضيق الوقت، مشدّداً على مواصلة العمل بالوتيرة ذاتها لإنجاح الفعالية.

بدوره شكر رئيس اللجنة الوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي، ثقة المحافظ ومساهمته الكبيرة في تذليل أعمال اللجنة ومتابعته اليومية لسير عملها، مشيراً الى أن اللجنة اعتمدت معايير تمّ الاتفاق عليها عند اختيار المكرّمين على مستوى الساحل والوادي، وذلك بالتنسيق مع الجهات والمكاتب والمؤسسات المعنية، وعملت بروح الفريق الواحد لإبراز الفعالية.

وجرى في الاجتماع، مناقشة فقرات الحفل التكريمي الذي سيشتمل على فقرات خطابية ولوحة فنية وتكريم من قيادة السلطة المحلية للمكرمين والمكرمين على مستوى المحافظة.