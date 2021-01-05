 البحسني يلتقي بالمكرّمين في مختلف القطاعات من وادي وساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، بالمكرّمين في مختلف القطاعات من وادي وساحل حضرموت، بحضور وكلاء المحافظة، ورئيس وأعضاء لجنة التكريم.



وهنأ المحافظ البحسني المكرمين بمناسبة اختيارهم ضمن قائمة المكرّمين في الحفل السنوي الأول للسلطة المحلية بالمحافظة، مشيداً بجهودهم في خدمة المحافظة على صعيد العمل الرسمي والخاص والمجتمعي، مؤكداً دلالات هذا التكريم في توثيق خدمتهم لمجتمعهم، وتقدير السلطة المحلية لأعمالهم طوال العام 2020م وما سبقه من أعوام، وتحفيز الآخرين لمواصلة العمل والإبداع.

وجرى في الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بالتحضير لإنجاح الحفل، وإبراز مجالات التميّز للمكرّمين في مختلف القطاعات.