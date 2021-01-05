وزير التعليم العالي يؤكد على اهمية تطوير العملية التعليمية في المعاهد الفنية وكليات المجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، على اهمية تضافر الجميع و مضاعفة الجهود من اجل تحقيق الاهداف المرسومة لإعادة تطوير وتحسين العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع وفقاً للمعايير الحديثة التي تساهم في خدمة المجتمع .



وناقش الوزير الوصابي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي ، ووكلاء الوزارة، بحضور وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب، التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة والعملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع بمختلف المحافظات المحررة ، وكيفية الاستمرار بالعملية التعليمية رغم الامكانيات المتوفرة ، واهم الانشطة والبرامج التطويرية التي تسعى الوزارة الى تحقيقها لتحسين المستوى التعليمي في المعاهد.

كما اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، على سير عمل وزارة التعليم الفني والتدريب الفني واهم الصعوبات التي تواجة عملها .