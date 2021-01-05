شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة هولندية: شبوة لديها ما لا يملكه باقي اليمن (صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت صحيفة إن ار سي الهولندية للصحفي الهولندي أنتون كوتشينيوس استطلاع تم اجرائه في محافظة شبوة وخاصة عن تجارة العسل اليمني الشهر بالإضافة الى الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المحافظة .

وبدأت الصحيفة استطلاعها والذي نشرته في عددها الصادر اليوم الإثنين وترجمه "المشهد اليمني" بالقول؛ تشتهر هذه المحافظة اليمنية بعسلها الذي يعد علاجا لجميع الأمراض وفقا لما يقوله النحال العولقي في هذه المهنة التي تعد اشبه بالحرب وخاصة عندما يضرب الدبابير في السماء بيده العارية.

وفي عام 2015 ،كان على العولقي المساعدة في طرد جيش الحوثيين المتمردين ، عندما انحدروا من المرتفعات الشمالية لضم شبوة. لذلك لم استطع الاعتناء بنحلي ومات الكثير حينها ".

يسافر مربي النحل العولقي الآن عبر اليمن مرة أخرى ، حيث تتساقط الأمطار وتتفتح الأزهار ، حتى إلى منطقة الحوثيين في شمال اليمن. ليست الحرب نفسها ، ولكن نقاط التفتيش العديدة ذات الاستجوابات البطيئة في النقاط والتي تلعب أحيانًا الحيل عليه: "نحن موضع ترحيب في كل مكان ، لأننا نقدم العسل في النقاط ونسافر ليلاً ، عندما يكون النحل نائماً إذا لم نصل إلى وجهتنا قبل الصباح ، بسبب التأخير ، سيموت نحلنا ".

شبوة هي بحجم هولندا ، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة وتقع تقريبًا في وسط اليمن ولدى شبوة القليل من كل ما تقدمه اليمن: ساحل بحري شبه استوائي في الجنوب ، وجبال خضراء غير متوقعة ، وجبال خصبة داخلية ومنطقة شبيهة بالصحراء في الشمال مسطحة وقاحلة وواسعة ، ولكن مع المعادن والنفط والغاز في الأرض كما أن شبوة لديها شيء لا يملكه باقي اليمن: الهدوء النسبي والسلام.

على مدى القرن الماضي ، كانت شبوة كجزء من جنوب اليمن غير ذات أهمية ، لكن الاحتمالات آخذة في التحول. أدى الصراع الذي لا نهاية له في جميع محافظات اليمن الأخرى والنزوح القسري لليمنيين من المملكة العربية السعودية المجاورة إلى تحويل شبوة إلى ملاذ يأتي إليه الناس من جميع أنحاء اليمن للبحث عن عمل وأمان نسبي.

النحال العولقي سعيد بها إنه يؤيد المزيد من تواجد الحكومة قائلا "ليس لدي مشكلة في دفع الضرائب يمكنهم استخدامه لزراعة الأشجار التي يمكن لنحلنا أن يطير عليها ".

حول هزيمة المليشيا الحوثية

المحافظ محمد صالح بن عديو (45 عاما) يحمله أنصاره إحياء شبوة ، وضخ المزيد من النفط .

شبوة هي المحافظة الوحيدة في اليمن التي تحررت تماما من المليشيات الحوثية وجعلها برؤية اليمن الجيد ".

يتناوب مسؤولوه على سرد مزايا مجلس إدارة بن عديو لمدة عامين ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى زيادة عائدات النفط والعديد من الميغاوات من الطاقة الإضافية ، والعديد من الأميال من الأسفلت الجديد وأنابيب المياه الجديدة والمستشفيات التي تم إصلاحها.

في الساعة الثانية عشرة يمكن وضع الغداء على الأرض ، لأن الناس في اليمن يأكلون على الأرض باليد اليمنى وبسرعة ثم يبدأ الفيلم الرئيسي اليومي: مضغ أوراق القات لساعات ومناقشة الحالة.

النحال سيد العولقي ، 40 سنة ، يشرف على عماله خارج مدينة عتق.

الوضع في اليمن ليس بالسهل الكتابة عنه. اتسمت السنوات الماضية بالحرب والطاعون والمجاعة والكوارث. على مدى سنوات ، وقعت أكبر كارثة إنسانية في العالم في اليمن. لكن ، كما يقول بن أديو - لقد استبدل بدلته الرسمية الزرقاء بالشال التقليدي وتعلق في وسائد غرفة القات مع قادة جيشه - هذه ليست القصة كاملة. الوضع في مقاطعته ليس قاتما جدا. "يمكنك نشر ما نقوم به هنا في جميع أنحاء اليمن."

تخفيف الاختناقات المرورية ترجع لبن عديو والذي قام في توسع العاصمة عتق بشكل لا لبس فيه باعتبارها ملتقى طرق اليمن الجديد فحركة المرور اليومية عالقة على الطرق الضيقة جدًا ، والتي يتم على طولها بناء مكاتب جديدة وفنادق ومجمعات سكنية مسافة ثلاث ساعات بالسيارة جنوباً - بعد البلدات ذات المنازل الطينية الشاهقة التي تحلق فوقها طائرات ورقية حمراء - هي نفس الرغبة في البناء.

يقوم عمال البناء ببناء منتجع على شاطئ قانا ، يقول هشام الحكيمي ، مدير المشروع البالغ من العمر 49 عامًا ، "لكل منزل حوض سباحة خاص به ، يطل على قلعة حمير" ، مشيرًا إلى الجبل الأسود المهيب الذي انطلقت منه القوافل التجارية المربحة شمالًا لقرون ، قبل روض البحارة الهولنديون البحار واستولوا على التجارة العالمية.

بناء الأسوار يتكئ على أنقاض المعبد الذي يعود تاريخه إلى ألفي عام في الجزء السفلي من الجبل ، وهو عامل جذب سياحي محتمل في اليمن الغني بالفعل والمليء بالتاريخ. يعترف الحكيمي بأنه "يمكن حماية ذلك بشكل أفضل" ، "لكن نعم ، الأولويات الآن تكمن في الأمن" ، في إشارة إلى الأشهر الثلاثة في عام 2015 التي أقامت فيها القاعدة الخلافة هنا ، في الوقت الذي اكتسبت فيه شبوة سمعة عش اللصوص. طرف متطرف بعيد عن العاصمة صنعاء.

بعد خمس سنوات ، انقلب المد تعتبر شبوة الآن نقطة استراحة نسبية في بلد مزقته الحرب يحكم غرب اليمن الحوثيون ، وهم طائفة من الشيعة الهاشميين تابعة لإيران ويعمل جيشهم بجد لاستعادة الحكم الديني الذي حكم شمال اليمن لقرون قبل عام 1962. يرغب الحوثيون الشيعة في امتلاك آبار النفط اليمنية ، لكنهم موجودون في الأجزاء الجنوبية الشرقية السنية من اليمن ، حيث لا يدعمهم الحوثيون.

لكن الحكومة اليمنية الشرعية مشلولة بسبب الانقسامات الداخلية وعمليًا تعد وحش متعدد الرؤوس ، تقوم السلطات الإقليمية في كثير من الأحيان بتغيير البنسات فيما بينها.

إن تأثير الرعاة الأجانب على هذه الحكومة المعترف بها دوليًا قوي والتي أجري تغييرها في الرياض ، عاصمة المملكة العربية السعودية عندما سافر الوزراء الأربعة والعشرون إلى اليمن الأربعاء الماضي ، والذين نجوا بأعجوبة من هجوم لا يريد أحد أن يدعيه ، لكن كل الفصائل يمكن أن تكون الجاني.

أصبحت شبوة في أيدي الحكومة الشرعية ،تحت قيادة بن عديو والذي ينتمي الى حزب الإصلاح والذي قام مؤخرا بترميم المستشفى الجديد والذي يضم عيادة Covid-19 الإقليمية وتم الإنتهاء منه بالفعل. .

ويقول الطبيب محمد عوض (43 عاما) أن حمى الضنك التي ينتشرها البعوض أكثر فتكا من فيروس كورونا في المحافظة والذي تفشى في الربيع الماضي. ويتم رش البعوض المتطوعون إلى جميع المنازل لتنظيف الصحون من الماء باليرقات. هذه هي الطريقة التي نحصل بها على حمى الضنك ".

الرحلات عبر شبوة بالسيارات المصفحة كان من الصعب على الصحفيين الغربيين الوصول إلى اليمن منذ خمس سنوات. كان المجلس النرويجي للاجئين في محافظة شبوة في رحلة للصحفيين نظمها مركز صنعاء للفكر.

وقام المحافظ بتأمين مجموعة الصحفيين بطريقة أعاقت حرية جمع الأخبار ، ولم تمنعه في الرحلات اليومية - في سيارات تويوتا لاندكروزر المصفحة مع مدفعي - كانت المحادثات ممكنة ، كما قام مركز صنعاء بإحضار محاورين من مختلف الاتجاهات الاجتماعية والسياسية إلى مبنى محايد في العاصمة عتق ، حتى يتمكن الصحفيون من إجراء مقابلات معهم.

في عام 2015 ، قاتل الإخوة المسلمون والانفصاليون في البداية جنبًا إلى جنب ضد العدو الأكبر: الحوثيون. ثم انقلبوا على بعضهم البعض بانتصار للانفصاليين بفضل الدعم الإماراتي وأعادت قواتهم شبه العسكرية بالنظام بقوة منذ نهاية عام 2015 ، حتى تم تعيين الأخ المسلم بن عديو حاكمًا في نهاية عام 2018 ، وبفضل أنصاره القبليين ، لا يزال يفوز بالجائزة.

ولكن كما هو الحال غالبًا في دولة اليمن الفاشلة ، حيث تدخل التحالفات المحلية في الفراغ الإداري: هذه الحكومة الجديدة تتعثر أيضًا مرة أخرى. يضيق الاستقطاب الداخلي التأييد وعلى طول الحدود الجنوبية يقاتل جنرالات بن أديو الانفصاليين الذين ما زالوا يحكمون المقاطعات المجاورة كل أسبوع.

يتقدم الحوثيون من أقصى الغرب ، في حين أن الكثير لا يزال دون حل.

المواطنون يختبرون هذا مباشرة من أوسيلان في شمال شبوة ، يأتي عبد الله الشريمي (42 عامًا) ، الذي تقع قريته تحت دخان حقول النفط ، حيث تنفجر النيران ليلًا ونهارًا. غالبًا ما تهيمن فرق السحب السوداء على الأفق في شمال شبوة. كثير من الناس يعانون من السرطان. ماتت جميع أشجار البرتقال ، ولم تعد طماطمنا تنمو. نحن نبلغ عن كل شيء ، ولكن لم يتم إجراء أي بحث ولا نتلقى أي دعم ".

يقول أحمد صالح (43 عامًا) ، أستاذ الاقتصاد في جامعة عتق النفطية ، إن دعوته ليس لها أي فرصة ، لأن عائدات النفط هي التي تقود معركة شبوة بين الإخوة المسلمين والانفصاليين.

و"تركيبات المضخات وخطوط الأنابيب وكل شيء في صناعة النفط قديم ومشكل ، البيئة مشكلة كبيرة. لا توجد صيانة ، لأنه لا يمكنك التوقف عن التصدير ثم تضيع كل الإيرادات الحكومية وإذا سألتني ، إذا انسحب الحاكم ، فسوف ينهار كل شيء هنا ".