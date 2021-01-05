شكرا لبحثكم عن خبر رئيس هيئة الأركان : هذا العام سيكون عام الانتصارات والخلاص النهائي من مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، الاثنين، إن "هذا العام سيكون عام الانتصارات والخلاص النهائي من العصابة الحوثية المدعومة من إيران إلى الأبد".

جاء ذلك في كلمة له خلال تدشين قيادة المنطقة العسكرية السادسة (الجوف) العام التدريبي العملياتي والقتالي والإعداد المعنوي للعام الجديد 2021.

وأكد الفريق بن عزيز، "على أهمّية التدريب والتأهيل كونه لا يقل أهمية عن المعركة في الميدان"، موجهاً قيادة المنطقة بمضاعفة برامج التدريب النوعية باعتبارها ركيزة مهمة في إنجاح المعركة المقدسة ضد مليشيا الكهنوت.

وشدد على أهمّية عكس الخبرات والمهارات التي تلقاها المتدربون عبر برامج التدريب والتأهيل في السنة الماضية على الواقع العملي والحرص على ممتلكات القوات المسلحة كونها ممتلكات الشعب.

ولفت رئيس الأركان إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها تلك الجريمة الإرهابية التي استهدفت مطار عدن الدولي وجريمة قتل النساء في الحديدة.

وأكد أن هذه المليشيا الإرهابية لا أخلاق لها ولا تعير تعاليم الإسلام وقوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية أي اهتمام.

من جانبه قال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، إن "وحدات المنطقة بكافة قادتها وضباطها وجنودها في جاهزية قتالية عالية ومعنويات مرتفعة".

وأشار الوائلي، إلى أن الجميع سيبذلون قصارى جهودهم في أداء مهامهم العسكرية والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف المجالات.