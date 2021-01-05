شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يلزمون عصابة سرقة بتقديم عشرة ثيران لجبهات القتال مقابل إطلاق سراحهم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ألزمت المليشيا الحوثية عصابة سرقة بتقديم عشرة ثيران تقدر قيمتهن بستة مليون ريال لجبهات القتال التابعة للحوثيين مقابل الإفراج عنهم .

وقالت مصادر محلية لـ "المشهد اليمني" الإثنين، إن الحوثيين الزموا عصابة سرقة بتقديم عشرة ثيران لجبهات القتال مقابل إطلاق سراحهم، بعد أن تم القبض عليهم بعد سرقة منزل عبد الكريم القاسمي والمقرب من اللواء محمد علي القاسمي رئيس هيئة الأركان السابق في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء .

وأضافت: أن الحوثيين الزموا العصابة أيضا بذبح الثيران وحملهن إلى جبهات القتال التابعة المليشيا الحوثية والمرابطة عشرة ايام على الأقل .

وأكدت المصادر أن الحوثيين يبحثون من خلال هذه العقوبات على تحقيق مكاسب مالية وتحويل عائدات الغرامات القبلية إلى صالح المليشيا .

هذا وفرضت المليشيا الحوثية الأعراف القبلية من خلال مجلس التلاحم القبلي والذي عينت له عدد من رجال القبائل ذات الدراية بالاعراف القبلية والتي يطلق عليهم إسم " المراغة " وذلك لتجيير العادات والتقاليد لصالح المليشيا .