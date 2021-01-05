شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات حوثية صادمة بشأن ”الأعراس” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية، توجيهات صادمة بشأن حفلات الأعراس في مناطق سيطرتها. وقالت مصادر محلية في محافظة حجه لـ "المشهد اليمني"، ان المليشيات منعت كل الفنانين والمنشدين من الغناء في الاعراس. وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية ألزمت الفنانين والمنشدين بترديد الزاومل بدلا من الأغاني في الاعراس. وتوعدت المليشيات الحوثية، الفنانين الذين يخالفون تعليماتها بالسجن والعقوبة القاسية، بالاضافة إلى تطبيق العقوبة على صاحب الفرح. ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي، على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014, اتحذت المليشيات الحوثية عدة إجراءات وحاولت من خلالها تغير عادات وتقاليد المجتمع اليمني، وطمس الهوية الوطنية، بالإضافة الى محاولة فرض طقوس المليشيات على المجتمع.

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