شكرا لبحثكم عن خبر وعود الحكومة تذهب ادراج الرياح ومناشدات لانقاذ حياة الصحفي الرتيبي جريح مطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة الصحفي صادق الرتيبي الذي أصيب في تفجيرات مطار عدن الأربعاء الماضي لحظة وصول الحكومة.

وقال ناشطون أن أسبوع آخر يدخل على حياة الصحفي صادق الرتيبي وهو يعاني في إحدى مشافي العاصمة عدن..

واشاروا الى ان توجيهات السفر للعلاج من قبل رئيس الحكومة ووزير الإعلام تعج بها صفحات الفيس ويتادولها الكثير من الناشطين لكن الحقيقة تقول أن لا شي من هذا القبيل حدث حتى الان..

واضافوا بالقول: صادق الذي حمل عدستة متجها نحو مطار المدينة لإستقبال الحكومة التي طال انتظارها لا احد يلتفت إليه اليوم بعد أن صار ضحية للهجوم على المطار..

و ناشدوا رئيس الحكومة ووزير إعلامها سرعة الاستجابة لمناشداتهم وتسفير صادق إلى الخارج لتلقي العلاج.