شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون ينقلون قادة ألوية عسكرية إلى أماكن مجهولة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - استدعت المليشيا الحوثية عدد من قادة الأولية في قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والفرقة الأولى مدرع والقاطنين في مناطق سيطرة المليشيا إلى العاصمة صنعاء دون معرفة الأسباب حتى الآن .

وقالت مصادر محلية لـ "المشهد اليمني" اليوم الإثنين أن الحوثيين استدعوا عدد من قادة الأولية في قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والفرقة الأولى مدرع إلى العاصمة صنعاء ثم تم نقلهم على سيارة معتمة الزجاجات " بعاكس" إلى اماكن مجهول .

وأضافت المصادر أن الحوثيين طلبوا من القادة السابقين لقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والفرقة الأولى مدرع والمحسوبين على نظام الرئيس علي عبد الله صالح طلبوا منهم إحضار المسؤولين عن شؤون الأفراد والتسليح التابعين لهم .

وأكدت المصادر أن الحوثيين طلبوا من هؤلاء القادة بيانات عن العهد والأسلحة التي كانت تتواجد فى المعسكرات التي تتبعهم بما فيها عهد سيارات تم صرفهن على ضباط تابعين لهذه الالويه وأسلحة .

وكانت المليشيا الحوثية قد طلبت من هؤلاء القادة التحرك إلى الوحدات التابعة لهم وهو ماقوبل بالرفض وهو ماجعل المليشيا تطالب منهم إخلاء عهدهم بعد أن قامت المليشيا الحوثية بتفريغ المعسكرات من محتوياتها .