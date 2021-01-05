وزير الخارجية يبحث مع السفير الهولندي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير مملكة هولندا لدى بلادنا بيتر ديرك هوف، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



واستعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين، تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي والذي راح ضحيته مواطنين أبرياء وصحفيين ومسؤولين حكوميين وخمسة من العاملين في المجال الإنساني..مشيراً الى ان الهدف من ذلك الهجوم لم تكن الحكومة اليمنية فحسب وانما عملية السلام برمتها..مؤكداً أن الحادث لن يثني الحكومة عن تحقيق هدفها في تحقيق السلام والامن والاستقرار في عموم محافظات الجمهورية وانهاء الانقلاب.

وتطرق الوزير بن مبارك، الى رؤية حكومة الكفاءات السياسية لتحقيق السلام في اليمن..مثمناً المساعدات التنموية التي تقدمها هولندا لبلادنا في مجال التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي..لافتا الى أهمية تبني مشاريع مدرة للدخل لتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الضعيفة والمساعدة في نزع الألغام العشوائية التي زرعتها مليشيا الحوثي في العديد من المحافظات.

من جانبه عبر السفير الهولندي، عن ادانته للهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي..واصفاً الهجوم بالإجرامي..مؤكدا دعم بلاده لجهود الحكومة اليمنية لتحقيق السلام واستمرار التعاون معها في المجالات التنموية..متمنيا أن يسود الامن والسلام في اليمن قريبا..