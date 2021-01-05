جامعة سيئون تحتفي بتخرج الدفعة الثانية وتكرم الطلاب الأوائل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

احتفلت جامعة سيئون،اليوم، بتخرج الدفعة الثانية البالغ عددهم 489 طالباً وطالبة من 12 برنامج دراسي، وكرمت 75 من الطلاب الأوائل والحاصلين على مرتبة الشرف.



وفي الاحتفال الذي أقيم بصالة الشهيد بامعبد الرياضية، عبر وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، عن تهانيه لكافة الطلاب المحتفى بهم نظير جهودهم وتحقيقهم مراتب علمية متقدمة..مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية تولي القطاع التعليمي أهمية كبيرة من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع واعتماد أخرى ، واضافة كليات جديدة وتخصصات نوعية في هذا الصرح العلمي الشامخ.

بدوره أوضح رئيس جامعة سيئون الاستاذ الدكتور محمد الكثيري، بأن جامعة سيئون تضم 5 آلاف و414 طالبا وطالبة موزعين على 8 كليات متنوعة تحوي 12 تخصصا جديداً وبرامج ماجستير..مشيرا الى استعداد الجامعة لافتتاح الكلية التاسعة في العام القادم وبرامج دكتوراه جديدة..مستعرضاً مجموعة من الانجازات التي تحققت في ظل الفترة القصيرة من نشأتها كملخصات النتاج العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية، والمجلات العلمية والاعلامية والنشرات التعريفية واقامة بعض الندوات العلمية بالشراكة مع مؤسسات مختلفة ، شاكرا كل الجهات الداعمة والمساندة .

وشهد الاحتفال الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس وعضو مجلس النواب سعيد دومان ونواب رئيس جامعة سيئون وعمداء الكليات وعدد من مديري عموم المديريات والمكاتب التنفيذية بوادي حضرموت والصحراء وأولياء أمور الطلاب، وصلات فنية وقصيدة شعرية وأوبريت " جامعة سيئون عطاء متجدد" نالت جميعها اعجاب الحاضرين.