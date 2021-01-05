شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تدين الهجوم الارهابي الذي استهدف منجماً للفحم في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ادانت الجمهورية اليمنية بشدة الهجوم الارهابي الجبان الذي استهدف عمال مناجم الفحم في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي جمهورية باكستان الاسلامية والذي أسفر عن مقتل 11 شخصاً واصابة آخرين.



واكدت وزارة الخارجية في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبأ) تضامن الجمهورية اليمنية ووقوفها مع باكستان قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب.

وعبرت وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم وللشعب الباكستاني..متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.