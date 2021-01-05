شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين المرحلة الاولى لحملة " نور على نور " لمسح امراض العيون بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، بالمركز الصحي بالقرن المرحلة الأولى من حملة " نور على نور " الذي ينفذه مستوصف رؤية لطب وجراحة العيون والشبكية بسيئون بالشراكة مع مؤسسة عين الصحية بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت.



واستمع الوكيل التميمي من مديرة إدارة المشاريع بمؤسسة عين الصحية شيماء جوبح، و اختصاصي العيون الدكتور خليل الخطيب، الى شرح حول الحملة التي تستهدف في مرحلتها الاولى مسح امراض العيون في 38 مركزا صحيا على مستوى وادي وصحراء حضرموت والكشف عن المرضى وصرف العلاجات المجانية ،فيما المرحلة الثانية تشمل النزول الى جميع المدارس الحكومية والاهلية بهدف وضع قاعدة بيانات حول امراض العيون بوادي وصحراء حضرموت وتقديم خدمة علاجية متكاملة وتحويل الحالات التي تحتاج الى التدخل الجراحي الى مؤسسة عين لتنسيق الخدمة العلاجية .