شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جابر يطلع مسؤول صيني على تفاصيل الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع القائم باعمال السفارة اليمنية في بكين احمد جابر، اليوم، نائب مدير عام دائرة غرب آسيا وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الصينية شي هونج وي، على تفاصيل الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي اثناء وصول حكومة الكفاءات السياسية.



واكد القائم باعمال السفارة، ان الهجوم الارهابي لم يستهدف الحكومة الجديدة ولكن يستهدف العملية السياسية برمتها وتقويض عملية السلام في اليمن.

من جانبه، عبر المسؤول الصيني عن ادانة بلاده للهجوم الارهابي الذي تعرضت له الحكومة اليمنية اثناء وصولها مطار عدن الدولي..مجدداً موقف بلاده الداعم والدائم للشرعية ووحدة وامن واستقرار اليمن .