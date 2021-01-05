قتلى حوثيون بهجوم لـ"المشتركة" في محافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365 ـ الضالع

نفذت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، في وقت متأخر من مساء الاثنين 4 يناير /كانون الثاني 2021، عملية إغارة ناجحة جنوب منطقة العود.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن العملية تكللت باقتحام موقع تبة النَمِرة شرق وادي هِجار.

ونتج عن العملية مصرع حوثيين واغتنام أسلحتهم إضافة إلى إحراق آلية بما تحمل من عيار، طبقا للمصادر ذاتها