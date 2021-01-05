المليشيا تقصف مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي الإرهابية، مساء الثلاثاء 5 يناير /كانون الثاني 2021، قصف مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة بالأسلحة المتوسطة.



وقال مصدر محلي، أن المليشيات أطلقت النار على المناطق السكنية ومنازل المواطنين في شارع الخمسين وكليو 16، مستخدمة الأسلحة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 بصورة كثيفة.

وبين المصدر، أن حالة من الهلع سادت صفوف السكان القاطنين في المنطقة، نتيجة تساقط نيران مليشيات الحوثي على منازلهم.

وتستمر مليشيات الحوثي في مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية باستهداف المناطق السكنية ومنازل المواطنين في مديريات محافظة الحديدة