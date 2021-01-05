شكرا لبحثكم عن خبر نجلاء الصياد تكشف تفاصيل صرف الحوالات النقدية لمستفيدي الصندوق الإجتماعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مديرة صندوق الرعاية الإجتماعية نجلاء الصياد في تصريح خاص لعدن تايم، تفاصيل صرف الحوالات النقدية في الدورة التاسعة لمستفيدي الصندوق الاجتماعي في عدن وعموم المحافظات، حيث جاء حديث المديرة نجلاء ردا على إستفسارات عدد من المستفيدين الذين تواصلوا مع عدن تايم عقب نشرنا لخبر تحديد موعد الصرف.

وقالت الصياد لعدن تايم ان: "آلية الصرف ستكون الآلية المعتادة في الدورات السابقة وهي ان يتم توجه المستفيدين لوكالات الصرف لاستلام المساعدة، وقبلها سيتم الاعلان عبر شركة التيسير بلومن عن مراكز توزيع الاستمارة بنفس الية الدورة السابقة".

واضافت ان صرف حوالات الدورة التاسعة للمستفيدين سيدشن غدا الثلاثاء 5 يناير، لحالات الايصال المنزلي وسقطرى، وهي الحالات التي سبق وان اتصلت على الرقم الساخن 8003090 وتم النزول اليهم من قبل فريق خاص من منظمة اليونيسف المنفذة للمشروع، وتم تأكيد صحة حالاتهم، لكن اي حالات جديدة تريد ان تتصل حاليا، فلازالت امامها اجراءات يستوجب عليها استيفاءها على ان يتم الصرف لها لاحقا او خلال دورة الصرف العاشرة".

كما قالت ان عملية الصرف للمواقع الثابثة في عدن وبقية المحافظات ستدشن في 10 يناير الجاري، عبر مراكز الصرف ذاتها التي سبق وان صرفت فيها المرحلة السابقة كما المعتاد في كل المراحل.

وحول حجم الصرف ، ووجود زيادة مستحقة للمستفيدين هذه الدورة، أكدت الصياد انه سيتم الصرف لفصل واحد فقط مع زيادة 55% لكل حالة.

وردا على استفسارات بشأن إمكانية حضور شخص ينوب الحالة المستفيدة سواءا كان الابن او البنت، اشارت الصياد: "صعب، لابد من حضور صاحب الحالة، او يمكن الاتصال ع الرقم الساخن والابلاغ عن مرض صاحب المساعدة وعندها سيتم ارسال فرق ايصالية للمنازل للتأكد من صحة البلاغ".

وأكدت نجلاء الصياد مديرة صندوق الرعاية الإجتماعية لعدن تايم ان عدد الحالات المستفيدة من الصندوق الاجتماعي في عموم الجمهورية يبلغ تقريبا مليون وخمسمائة الف حالة، منها 44609 حالة في العاصمة عدن، علما ان الحالة عبارة عن أسرة وليست شخص.

وأختتمت الصياد بالتأكيد ان هذا المشروع يدعمه البنك الدولي، وينفذه في اليمن منظمة اليونيسف وفرقها المتخصصة والمنتشرة، بالشراكة مع صندوق الرعاية الاجتماعية.