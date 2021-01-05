شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تفرض ”الخُمس” على ”حمامات صنعاء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، اليوم الاثنين، إن مليشيا الحوثي أقرت فرض "الخُمس" على حمامات العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرتها.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن اجتماع أقر تحصيل عشرين بالمائة من ايرادات الحمامات البخارية، خلال عام كامل ليتم توريده الى أمانة العاصمة.

وبينت المصادر بأن فرق مالية ستباشر تحصيل الخُمس من ملاك الحمامات البخارية، بدءً من الأسبوع القادم.

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل اعلام وثيقة لمشروع قانون يجيز تحصيل الخُمس وهو ما يعادل نسبة الـ(20٪) من عائدات الزكاة والثروات الطبيعية.