شكرا لبحثكم عن خبر مكتب الصناعة في عدن يتوعد التجار غير الملتزمين بتخفيض الأسعار بالقائمة السوداء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رضوان المسوري

وجه مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي مذكرة الى نائب الاتحاد العام رئيس الغرفة التجارية ابوبكر باعبيد، متوعدا التجار الغير ملتزمين والتي لم تتجاوز نسبة تخفيضهم للاسعار (٧-١٠٪) بالقائمة السوداء وحرمانهم من اعتمادات البنك المركزي .

وأشار عبادي، في مذكرته الى الاجتماع المنعقد مع الاخ محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي بحضور قيادة الغرفة التجارية ونائب وزير الصناعة سالم سلمان الوالي يوم الثلاثاء ٢٩ديسمبر ٢٠٢٠ والتي تمت المناقشة فيه على تخفيض المواد الغدائية والاستهلاكية بنسبة (٢٠-٢٥٪) نتيجة المتغيرات السعرية التي حصلت في أسعار العملات .

كما أشار في مذكرته الى الاخذ بعين الاعتبار معدل وسط من ٢٤٠ريال يمني / سعودي الي ١٨٠ريال يمني/ سعودي والذي يعادل ٢٥٪ من القيمة .. وكذا التخفيض في عملية التحويل بين المناطق المحررة والمناطق التي تحت سيطرة الحوثيين .

واختتم مذكرته في تدخل قيادة الغرفة التجارية ووضع حد للتخفيض ورفع العبئ عن كاهل المواطن والتجار على حد سوا خلال فترة اسبوع من اصدار المذكرة والا سيتم مخاطبة البنك المركزي عبر وزارة الصناعة والتجارة بادراج التجار الغير ملتزمين الي القائمة السوداء وعدم التعاطي معهم حال فتح الاعتماد البنكي .



