شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي حسين العزي: يبقى شلال الأكثر خطورة في الإنتقالي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال القيادي بجماعة الحوثي حسين العزي أن مدير أمن عدن السابق شلال شائع هو الأكثر خطورة في المجلس الانتقالي.
وأضاف العزي بالقول: يبقى شلال الأكثر خطورة في الإنتقالي؛ إن رفضه لملحقية الدنبوع هو المتوقع واذا تم ذلك فسيكون له مابعده
وتابع: قد يقاتلنا نعم لكنا نعرف أيضا أنه لا أثقل ع صدره من رؤيةعفاشي أوإخونجي في عدن.
واختتم قائلا: لذا كانت عودته خطأً قاتلا وأنصح بنفيه مجددا لقد كان زميل الأنصار أيام معتقلات عصابة٧/٧ونعرف كيف يفكر.
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