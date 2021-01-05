شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي حسين العزي: ‏يبقى شلال الأكثر خطورة في الإنتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال القيادي بجماعة الحوثي حسين العزي أن مدير أمن عدن السابق شلال شائع هو الأكثر خطورة في المجلس الانتقالي.

وأضاف العزي بالقول: ‏يبقى شلال الأكثر خطورة في الإنتقالي؛ إن رفضه لملحقية الدنبوع هو المتوقع واذا تم ذلك فسيكون له مابعده

وتابع: قد يقاتلنا نعم لكنا نعرف أيضا أنه لا أثقل ع صدره من رؤيةعفاشي أوإخونجي في عدن.

واختتم قائلا: لذا كانت عودته خطأً قاتلا وأنصح بنفيه مجددا لقد كان زميل الأنصار أيام معتقلات عصابة٧/٧ونعرف كيف يفكر.