"محمد علي الحوثي" يعلق على إعلان انتهاء الأزمة الخليجية وفتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر

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يزيد بن سلمان - شبوة - بارك رئيس مايسمى باللجنة الثورية لمليشيا الحوثي الإنقلابية، محمد علي الحوثي، الإعلان عن انتهاء الأزمة الخلجية ورفع الحصار على قطر. وكتب الحوثي على صفحته بتويتر: "نبارك لقطر وشعبها رفع الحصار ونبارك عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية". وأضاف بالقول: "باذن الله تكون بداية لإنهاء الحروب والتوترات في المنطقة وعودة الحكمة العربية بتعزيز التاخي وإيقاف الحرب على اليمن وفك الحصار عنه" . وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية الكويت أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.

وقال الوزير أنه تم الاتفاق على فتح كامل الحدود بين قطر والسعودية بدءا من مساء اليوم الإثنين.

وأضاف أن تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة.

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