شكرا لبحثكم عن خبر مدير امن عدن يتعهد بإعادة دوام مراكز الشرطة والنوبات على مدار الساعة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال اللواء الركن مطهر علي ناجي مدير عام شرطة العاصمة عدن, انه سوف نعيد خلال هذه الفترة دوام مراكز الشرط والنوبات على مدار الساعة، مبينا ضرورة الحفاظ على سريّة العمل الأمني ابتداءً من غرفة العمليات والسيطرة و مكافحة كافة المظاهر السيئة والجرائم بأشكالها وخاصة المخدرات والجرائم المنظمة والإرهابية.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاثنين بطاقم مكتب إدارة الأمن، والقيادات الأمنية وقيادات المناطق العسكرية وقيادات الشرط .

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء المطار بعدها ألقى مدير أمن عدن كلمة مقتضبة نقل خلالها تحيات رئيس الوزراء د : معين عبد الملك ومعالي زير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ، ومحافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية احمد حامد لملس

وفي الاجتماع قال مدير الأمن بانه سعيد جدا باللقاء مع القيادات الأمنية وهذه الكوكبة من رجال أمن العاصمة عدن الذين قدموا تضحيات جسيمة و حققوا نجاحات أمنية رائعة في ظروف صعبة و مرحلة استثنائية.

وقدم اللواء مطهر الشعيبي رسالة شكر وتقدير للواء شلال شائع والقيادات الأمنية على جهودهم العظيمة في مكافحة الإرهاب و استتاب الأمن في العاصمة عدن وكذلك قدم الشكر لجهود إدارة البحث الجنائي وشرطة السير موضحا بأن جهودهم ساعدت كثيرا على استتباب الأمن في عدن.

وطالب الجميع ببذل جهود مضاعفة من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن والمكتسبات التي حققتها الأجهزة الأمنية في عدن ومحيطها

واكد أهمية أن تكون المنظومة الأمنية متناسقة الجهود حتى تسهم في أن تكون عدن نموذجا للأمن والاستقرار وخصوصا وان الناس يعولون على تحسين الوضع الأمني وتدارك وتصحيح بعض الاختلالات و التصرفات السلبية من قبل البعض من رجال الامن أو المرور والهجرة محذرا من كافة التصرفات الغير مسؤولة والتي تسيء لرجال الأمن و تشوه الأمن بشكل عام.

ونوه الى أنه من جهته سيذل جهودا مضاعفة من اجل عكس صورة مشرفة لرجال الأمن، مؤكداً عن أهمية الضبط والربط العسكري والهندام في أماكن العمل و النقاط الأمنية، معتبرا بان مظهر الفرد وهندامه شيء رئيسي يجب الاهتمام به لنعطي الصورة النموذجية لرجل الأمن.

ولفت الى أن أقسام الشرط هي بمثابة الدينمو المحرك للعمل الأمني فإذا صلحت صلح الامن كله في كل ربوع الوطن وتابع " من خلالها سنعيد الوجه المشرف لسمعة ومكانة الأمن.

وحث اللواء الشعيبي على الاهتمام بإعادة فتح مركز تدريبي يتولى إعادة تأهيل رجال الأمن وتقويم سلوكياتهم" وقال في سياق ذلك " من يجد و ينضبط بالعمل سيجد منا كل إشادة وتكريم ، وحث على ضرورة بناء علاقات جيدة بين رجال الأمن و المواطنين حتى يكونوا عونًا و سندًا قويًا لرجال الأمن.

وفي ختام كلمته قدم اللواء الشعيبي شكره وامتنانه للدعم الكبير الذي قدمه محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ أحمد حامد لملس مؤكداً بأن إدارة الأمن ستكون عوناً وسنداً له في إنجاح مهامه بما يصب في خدمة المواطنين في هذه المدينة التي قدم أهلها بطولات مشهودة في كل المراحل .

من جانبه رحب نائب مدير أمن العاصمة عدن العميد الركن ابو بكر جبر بمدير الأمن الجديد اللواء الأكاديمي مطهر علي ناجي متمنيا له التوفيق و النجاح في مهامه الجسيمة، مبينا بانه خير خلف لخير سلف.

واشاد بجهود اللواء شلال شائع رغم العراقيل الكثيرة والحملات القذرة التي أرادت إفشاله مبينا أن اللواء شلال عمل في ظروف بالغة الصعوبة وخاصة بعد إيقاف المخصصات و الميزانية التشغيلية عن إدارة أمن عدن .