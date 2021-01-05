شكرا لبحثكم عن خبر وافقت عليها السعودية في البداية.. الكشف عن مبادرة إيرانية لإنهاء الحرب في اليمن بوساطة أمريكية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف عن مبادرة قدمتها إيران بداية عاصفة الحزم لإنهاء الحرب في اليمن ووافقت عليها السعودية أولا ثم رفضتها.

ووفقا لوكالة فارس الإيرانية صرح وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الاثنين ، عن الحرب التي يخوضها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، متحدثا أنه حينما أطلق السعوديون الحرب لاستعادة الشرعية في اليمن قدمت إيران بدعم من قاسم سليماني، مقترحا لوقف إطلاق النار.

وأضاف :" اتصل بي جون كيري (وزير الخارجية الأمريكي الأسبق)، إذ كنت أعتزم التوجه إلى اندونيسيا، وقال إنهم تمكنوا من إقناع السعوديين على القبول بهذا المقترح".

وأردف: "لقد قلت لوزير الخارجية الأمريكي في حينه إنني في طريقي لركوب الطائرة حاليا وإن استلزم الأمر يمكنك الاتصال بمساعدي (حسين) أمير عبداللهيان، الذي سيخبر الحاج قاسم سليماني للبدء بتفعيل الأمر".

وتابع ظريف بالقول: "حينما وصلت إلى اندونيسيا، اتصلت بجون كيري، الذي لم يكن قد اتصل بأمير عبداللهيان، فسألت عن السبب وقال إن السعوديين غيروا رأيهم وقالوا إنهم سينهون الحرب في غضون 3 أسابيع".