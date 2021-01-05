شكرا لبحثكم عن خبر أحدها تعيين مقرب له.. مدير أمن عدن يصدر أول ثلاثة قرارات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر مدير شرطة أمن محافظ عدن الجديد اللواء مطهر الشعيبي عدة قرارات بعد توليه منصب إدارة شرطة عدن. وتفصيلا أصدر الشعيبي قرارا أمنيا بتعيين ماجد الشعيبي متحدثا باسم شرطة عدن. وأصدر قرار ثانيا قضى بتعيين العقيد محمد عبده الصبيحي مديراً لمكتب مدير أمن عدن. كما شملت القرارات الجديدة من مدير شرطة عدن تعيين النقيب داؤود القداحي بإدارة وحدة شرطة الآداب منطقة البساتين. وتسلم اللواء الشعيبي إدارة أمن عدن خلفا للواء شلال شائع تنفيذا لاتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي والذي قضى بتعيين شخصية جديدة لإدارة أمن عدن.

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