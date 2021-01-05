شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعرض تقديم المساعدة لدولة مصر والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - سخر متابعون من عرض مليشيا الحوثي لدولة مصر بمساعدتها لمواجهة نقص الأكسجين بعد الفيديو المتداول عن وفاة عدة أمراض بفيروس كورونا بسبب نقص الأوكسجين في مستشفى الحسينية بمصر.

ونشر محمد علي الحوثي رئيس مايسمى باللجنة الثورية التابعة للمليشيا الحوثية تغريدة على حسابه بتويتر قال إنه مع فتوى الأزهر الشريف لاحتكار الأوكسجين نعرض على مصر المساعدة بقدر المتاح.

ويأتي العرض الحوثي لمصر في الوقت الذي تمرالبنية التحتية الصحية اليمنية بأسوأ أحوالها مع نقص كامل للمستلزمات الأساسية حيث توفي الكثير بفيروس كورونا وبغيره من الامراض نظرا لتردي القطاع الصحي وسوء الإدارة من قبل المليشيا.

ومنذ الانقلاب الحوثي على الدولة زادت الأوضاع الصحية سوءا مع هروب معظم الكوادر اليمنية المؤهلة من بطش الحوثي لاختلاف الانتماء السياسي عنها ، وكذلك تعيين مليشيا الحوثي كوادر غير مؤهلة أو متخصصة لإدارة المستشفيات والمرافق الصحية لأن مؤهلها الوحيد هو انتماءها فكريا للمليشيا.

ولاقت حادثة وفاة عدد من مرضى بفيروس كورونا من كانوا في العناية المركزة في مصر تفاعلا واسعا بعد انقطاع الأوكسجين عنهم .