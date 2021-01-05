شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن إغلاق طريق هيجة العبد ابتداء من الخميس المقبل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن طريق هيجة العبد الرابط بين محافظة تعز ومحافظات لحج وعدن سيتم إغلاقه من الخميس المقبل لبدء أعمال الصيانة فيه.

ووفقا للمصادر فإن البرنامج السعودي للتنمية والإعمار سيتولى صيانة الطريق الذي يعتبر المنفذ الوحيد لمحافظة تعز باتجاه الجنوب.

وحتى يتم الانتهاء من الصيانه وفتحه مجددا أفادت المصادر أن حركة السير سيتم تحويلها إلى الخط الصحي الكربة.

وشهد طريق هيجة العبد حوادث مرورية مروعة وبشكل مستمر نظرا لضيق الطريق ورداءة التعبيد وتدهور جودتها وزيادة الحركة المرورية فيه كونه المنفذ الوحيد الذي يصل تعز بمحافظة لحج وعدن.