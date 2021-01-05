شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تتوعد بقصف عشرة أهداف في السعودية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توعدت مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، بقصف عشرة أهداف في المملكة العربية السعودية خلال 24 ساعة؛ بالتزامن مع تصعيد ايراني جديد في الخليج، في سياق ممارسة ضغوط لتخفيف حدة العقوبات المفروضة عليها، على خلفية تدخلاتها في المنطقة وبرنامجها النووي المثير للجدل.

وزعم المتحدث باسم المليشيا يحيى سريع، في مؤتمر صحفي، بأن "هناك عشرة أهداف حيوية وحساسة في العمق السعودي ضمن بنك أهداف قواتنا قد تتعرض للضرب في أي لحظة".

وأدعى بأن المليشيا على أتم الاستعداد لتنفيذ ضربات زعم أنها نوعية وخلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة لاستهداف أبرز عشرة أهداف حيوية وحساسة في السعودية في حال قررت قيادات المليشيا".

وتأتي التهديدات الحوثية تنفيذا لتوجيهات ايرانية عبر الحاكم العسكري في صنعاء المدعو حسن ايرلو، في سياق إرهاب حوثي ممنهج يهدد الملاحة في البحر الاحمر والمدنيين في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، وأخرى تستهدف المصالح الحيوية والمنشآت والمدنيين في السعودية.