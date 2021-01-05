شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن اجتماعات مباشرة بين الحكومة اليمنية الجديدة والحوثيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث يعتزم زيارة العاصمة المؤقتة عدن، التي تتخذ منها الحكومة اليمنية المعترف بها مقرا مؤقتا لها، في سياق التهيئة لاجتماعات مباشرة بين الحكومة والحوثيين.

و وذكرت المصادر لـ"الشرق الاوسط"، بان الزيارة ستتم خلال الأيام القادمة بهدف التهيئة لإجراء اجتماعات مباشرة بين طرفي الصراع اليمني.

و لفتت إلى أن غريفيث يعتقد أن الأجواء الإيجابية المصاحبة لتشكيل الحكومة الجديدة و عودتها إلى عدن، تمثل نقطة مهمة من شأنها المساعدة على بدء المشاورات السياسية الشاملة لمسودة الإعلان المشترك.

و نوهت المصادر بأن المبعوث الأممي يرى أن المشاورات غير المباشرة بين الطرفين بشأن مسودة الإعلان المشترك تمت بنجاح.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو مليشيا الحوثي بشأن جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على الاعلان المشترك.