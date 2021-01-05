شكرا لبحثكم عن خبر شركة طيران ”اليمنية” تعلن استئناف رحلاتها إلى السعودية في هذا التوقيت والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، استئناف رحلاتها إلى ومن المملكة العربية السعودية خلال يومين.

وقالت اليمنية، عبر صفحتها في فيسبوك، إنها ستستأنف رحلاتها إلى مطار جدة السعودية يوم الثلاثاء القادم.

وكانت السعودية أعلنت قبل أسبوعين تعليق كافة الرحلات الجوية وإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية كإجراء احترازي عقب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي نجحت المملكة في توزيع أولى اللقاحات التي حصلت عليها لمواجهة الجائحة والوقاية منها.

ويجدر الاشارة أن مطار عدن الدولي استأنف اليوم الاثنين عمله وافتتاح أبوابه مجدداً عقب إغلاق اضطراري دام أربعة أيام بسبب التفجيرات الإرهابية التي استهدفته بثلاثة صواريخ لحظة وصول حكومة المناصفة اليمنية الجديدة، وثبوت تورط الحوثيين فيها وفقا لنتائج التحقيقات الأولية.