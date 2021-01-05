شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات حكومية بإعادة تشغيل مطار الريان في حضرموت ”وثيقة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر رئيس الهيئة العامة للطيران والمدني توجيهاته بإعادة تشغيل مطار الريان الدولي بحضرموت للرحلات الداخلية. وبحسب الرسالة الموجهة من رئيس الهيئة كابتن صالح سليم بن نهيد الى شركات الطيران العاملة بالجمهورية فقد تم إعادة تفعيل الخطوط الجوية للرحلات القادمة والمغادرة بحسب الاتي

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ومسار عدن المكلا عدن ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الإغلاق وتحوله لقاعدة عسكرية لقوات مدعومة إماراتيا. ووفقا لمصادر إعلامية فإن القوات المتواجدة في المطار رفضت اليوم تسليم المطار والسماح باستئناف الملاحة الجوية فيه ، غير أنه لاتعليق رسمي بشأن ذلك حتى اللحظة من قبل الجهات المعنية.

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