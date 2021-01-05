شكرا لبحثكم عن خبر مرافقي قاتل ختام العشاري يعتدون على أسرة الشهيدة وعدد من الشهود في نيابة محافظة إب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مقربة من عائلة ختام العشاري إن مرافقي المدعو شاكر الشبيبي المتهم بقتل ختام اعتدوا على أسرة الشهيدة والشهود الذين حضروا للإدلاء بشهادتهم أمام النيابة العامة.
ووفقا للمصادر فإن الاعتداء كان داخل مبنى نيابة محافظة إب ، حيث استدعت النيابة أسرة الشهيدة وعدد من الذين شهدوا الحادثة للحضور والإدلاء بشهادتهم أمامها لاستكمال ملف القضية.
وكانت عائلة العشاري قالت أن ملف مقتل ابنتها "ختام" مايزال رهن الإجراءات المتباطئة من قبل النيابة العامة، بعد قرابة أسبوعين من واقعة اقتحام ليلية نفذتها فرقة أمنية تابعة للحوثيين في مديرية العدين، غربي مدينة إب.
وأفاد متحدث العائلة أن فريقها القانوني "قدم لرئيس النيابة مذكرة يطلب فيها صورة لملف القضية، إلا أن الفريق حتى اللحظة لم يتسلم شيئا بحجة عدم اكتمال الملف".
ولم يكشف حتى اللحظة نتائج فحص الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة رغم اتمام الفحص الخميس الماضي.
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