شكرا لبحثكم عن خبر قرارات حازمة ومفاجئة من محافظ شبوة محمد صالح بن عديو والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقال محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، مديري الأشغال العامة، و هيئة الأراضي، مع إحالة الأخير، و 8 من مدراء إدارات هيئته للتحقيق، ومنعهم من السفر بشبهة استغلال الوظيفة، والاضرار بالمصلحة العامة "والحقوق الخاصة للمواطنين والمستثمرين" وفق القرار.

وتضمنت القرارات تكليف المهندس حسين عبد الله صائل مديراً عاماً لمكتب الأشغال والطرق، والمهندس حسن محسن البرمة مديراً عاماً لفرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

كما تضمنت القرارات المفاجئة تكليف صلاح محمد سريع نائبا لمدير عام الهيئة العامة للأراضي.

وجاءت القرارات نصا على النحو الآتي :

وقضى قرار المحافظ بن عديو رقم (5) لسنة 2021 بشأن تكليف م. حسين عبد الله محسن صائل مديراً عاماً لمكتب الأشغال العامة والطرق م/ شبوة.

كما نص القرار رقم ( ٦ ) لسنة 2021م بشأن تكليف م. حسن محسن البرمة مديراً عاماً لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف صلاح محمد عبدالله سريع نائباً له.

وكانت المادة (1) من القرار رقم (4) الصادر بديوان محافظة شبوة قد نصت على إقالة محمد صالح سالم المرزقي مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومدراء الإدارات في فرع الهيئة.

ونصت المادة (2) من القرار ذاته على إحالة المذكورين أعلاه إلى التحقيق ومنعهم من السفر وعدم مغادرة المحافظة حتى استكمال كافة إجراءات التحقيق وما يترتب على ذلك.

كما نصت المادة (3) على إلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بصرف وتوثيق الأراضي في عاصمة المحافظة والمديريات من تاريخ 10/ 7 /2019م إلى تاريخ إصدار هذا القرار وكذلك إلغاء أي إجراءات صادرة من إدارة الأراضي في الفترة أعلاه قد تظهر مستقبلاً وإلغاء الإجراءات المماثلة من قبل الإدارات السابقة وإخضاعها للمراجعة والتدقيق والتصحيح من خلال مصادقة كافة المختصين المعنيين في فرع هيئة الاراضي للإدارة الجديدة وإقرار ما هو صحيح منها.

وأكد محافظ شبوة في قراراته على أن تخضع كافة المعاملات في فرع هيئة مصلحة الاراضي لطاولة مستديرة تضم كافة المختصين تنفيذاً لمبدأ الشفافية ومنعاً لعدم تكرار ما سبق أعلاه، بحسب المادة (4) من القرار الرابع للعام الجاري.

ووجه بن عديو في المادة (5) إيقاف عمل لجنة الأراضي المشكلة من قبل محافظ المحافظة بقرار رقم (34) لسنة 2020م وتسليم كل ما بحوزتها من ملفات تتعلق بالأراضي إلى الإدارة الجديدة للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

واحتوت كافة القرارات مواد تنص على أن يعمل بهذا القرارات من تاريخ صدوره ويلزم الجهات المعنية تنفيذه.

وتشهد محافظة شبوة نهضة عمرانية شاملة جعلتها المحافظة الأكثر تقدما على مستوى بناء الخدمات والبنى التحتية كما حقق محافظها شخصية العام من الجمهور اليمني في استفتاء أجراه المشهد اليمني.