عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينهم قيادات.. الجيش الوطني يعلن مصرع عشرات الحوثيين في مأرب

الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365

قُتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادات ميدانية بنيران قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب، الإثنين.



وأكدت مصادر عسكرية ان معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وبين مليشيا الحوثي تجددت إثر هجمات فاشلة شنتها الأخيرة في القطاعين الشرقي والغربي من مديرية جبل مراد، جنوبي المحافظة.

وتزامنت المواجهات في المحور الجنوبي للمحافظة مع اشتداد وتيرة المواجهات بين الطرفين إثر هجمات مماثلة شهدتها عدة جبهات قتال في مناطق الجدعان، شمالي غرب المحافظة.

وأسفرت المواجهات المسلحة في المحور الشمالي الغربي عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الحوثية، بين القتلى القيادي الحوثي المنتحل رتبة عميد المدعو يوسف خالد الضحياني، الملقب "أبو قيس".

وفي مديرية صرواح، غربي المحافظة، تواصلت المعارك العنيفة بين الطرفين في جبهة المخدرة، شمالي المديرية، تزامنًا مع تبادل الطرفين القصف المدفعي والصاروخي بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة.

والأحد، كانت قوات الجيش نفذت عملية نوعية باستدراج عناصر حوثية إلى كمين محكم في جبهة المخدرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 24 حوثيًا، وكذا تدمير مدرعة عسكرية.