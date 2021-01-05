شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن تسجيل مسرب لعلي صالح والقذافي يتحدث عن الثورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف المعارض القطري خالد الهيل عن مقطع مسرب يتحدث فيه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مع الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح .
إذ كشف القذافي عن أنه تحدث مع الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات السعودية ، وأمين عام مجلس أمنها الوطني سابقًا، بشأن إيجاد مخرج له أمام الشعب الليبي في 2011م.
وقال “القذافي”، في حديثه لـ”صالح”: إنه طلب مِن بندر بن سلطان بحمل رسالته إلى المملكة، وإنه منتظر الرد، لحل الأزمة التي وضع فيها. من جهته، أكد “صالح” أن “بن سلطان” دؤوب السعي من أجل الحل، مشيرًا إلى أنه كان له دور مشرف لحل أزمة لوكربي التي أدين فيها رجل ليبي بتفجير طائرة في بريطانيا عام 1988م.
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