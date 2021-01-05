شكرا لبحثكم عن خبر نجاة قائد عسكري كبير في المهرة من محاولة إغتيال والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية في محافظة المهرة شرق اليمن بأن قائد عسكري كبير نجا من محاولة اغتيال فاشلة في وسط المحافظة .

وبحسب المصادر فإن العميد محمد سالم العبودي، تعرض فجر يوم السبت، لمحاولة اغتيال على يد مسلح مجهول، موضحا أن المسلح أشهر سلاح (مسدس) على العميد العبودي، داخل مسجد الفاروق قبل صلاة الفجر، طالبا منه مفتاح سيارته.

وأضافت أن العميد رفض تسليم مفتاح سيارته، فأطلق عليه المسلح عدة طلقات أصابت إحداها ساق رجله، ولاذ بالفرار.