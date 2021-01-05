شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تخصص رقم لمكافحة الابتزاز.. وناشطون: اكبر المبتزين باليمن هم مشرفي الحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت مليشيات الحوثي بمحافظه ذمار عن تخصيص رقم خاص لمكافحة ما أسمته الابتزاز .

حيث أعلن محافظة ذمار محمد البخيتي عن تخصيص رقم مجاني لمكافحة الابتزاز واستقبال البلاغات عنها عبر الواتس اب وانستغرام حسب وصفه

واوضح البخيتي انه ‏سيتم استقبال البلاغات عبر الوتس والتلقرام على الرقم التالي: 778945555

واشار البخيتي الى ان هذه الخدمة ليست بديلا عن خدمة الشكاوي لأن الهدف منها توسيع مجال رؤية السلطة المحلية عبر استقبال البلاغات عن الإختلالات ومن ثم العمل على معالجتها مع الجهات المعنية دون الكشف عن هوية المبلغين.

وسخر ناشطون يمنيون من خطوة الحوثي مؤكدين أن أغلب مشرفي الجماعة هم مبتزين ولديهم فضائح كبيره يعرفها القاصي والداني من اليمنيين .