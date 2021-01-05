شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيين يصدرون قرار إلزامي التنفيذ اليوم الإثنين على موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا المفروضة من قبل ميليشيا الحوثي، على إلزام جميع موظفي الجامعة بحضور فعالية طائفية ستقيمها الميليشيا اليوم الإثنين، تتضمن زيارة لقبور تابعة لقتلاها.

وقال مصدر في الجامعة إن رئاسة الجامعة نزلت "تعميماً داخلياً" يلزم الموظفين بالمشاركة في زيارة ستنظمها الى قبر الصريع "صالح الصماد" الذي قتلته غارة لطيران التحالف بقيادة السعودية، في مدينة الحديدة قبل عامين، وكذا الى ما تسميه بـ"روضة الشهداء" وهي إحدى مقابر قتلى الميليشيا المنتشرة في مناطق سيطرتها.

وأشار الى ان الرئاسة الحوثية، كلفت عمداء الكليات بتوجيه جميع أعضاء هيئة التدريس "إلا من كان منشغلا بالمراقبة أو أي أعمال مهمة" كما وجهت الأمين العام ومدراء الإدارات بالإبقاء فقط على من يقوم بتسيير الأعمال من الموظفين والدفع بالبقية للمشاركة في الفعالية.

وقبل عام، استولت ميليشيا الحوثي بقيادة ذراع عبدالملك الحوثي للسيطرة على ممتلكات خصوم الميليشيا "صالح الشاعر" على جامعة العلوم والتكنولوجيا وفرضت الأكاديمي المنتمي لها "عادل المتوكل" رئيساً لها، قبل أن تختطف في فبراير من العام نفسه رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان، وحتى الآن.