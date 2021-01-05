شكرا لبحثكم عن خبر ممارسات حوثية عبثية بالمال العام تثير سخط شعبي وغضب جماهيري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت حفاوة الميليشيات الحوثية في صنعاء بالذكرى الأولى لمقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني سخطاً واسعاً وغضباً في الشارع اليمني على المستوى الرسمي والشعبي، إذ عده سياسيون تكريساً من قبل الجماعة لهيمنة إيران على اليمن، وتعزيزاً لتبعية الميليشيات لنظام طهران الإرهابي، فيما طالب آخرون ميليشيات الحوثي بدفع الرواتب، بدلاً من إغداق الأموال على مناسبات لا تنتمي لليمنيين.

وكانت ميليشيا الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران قد أغرقت (السبت) شوارع صنعاء بصور قاسم سليماني الذي قامت واشنطن بتصفيته العام الماضي، مع القائد في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في عملية في مطار بغداد.

و حشدت ميليشيا الحوثي، في سياق إحياء المناسبة، المئات من قادتها وعناصرها إلى ساحة أكبر مساجد صنعاء، بحضور «السفير» الإيراني الذي يسميه يمنيون «الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء»، حسن إيرلو.

وقال ناشطون يمنيون إن رواتب الشعب اليمني أكثر أهمية من قاسم سليماني وحسن إيرلو.

وفي مسعى من إيرلو لتأكيد تبعية الجماعة الحوثية لنظام بلاده، امتدح إرهابها الموجه ضد اليمنيين وجيرانهم، زاعماً في كلمة نقلتها وسائل إعلام الميليشيا أن الحوثيين هم "القلب النابض في جبهة المقاومة، واليد العليا في محور المقاومة، وهم الأمل للعالم".

وحرض إيرلو الجماعة الانقلابية على ارتكاب مزيد من الأعمال الإرهابية، زاعماً أن أبعاد ذلك ستكون "أكثر تأثيراً على مستوى الجغرافيا السياسية في المنطقة"، ليصبح الحوثيين "قوة إقليمية كبرى"، بحسب زعمه.

ولم يفوت زعيم الجماعة الانقلابية عبد الملك الحوثي -من جهته- المناسبة دون أن يخوض فيها، إذ بعث تعزية إلى أسرة سليماني، حملت في مضامينها أفكاره الطائفية، واستدعاء الصراعات التاريخية بين الفرق الإسلامية.