شكرا لبحثكم عن خبر استمرار عمليات المداهمة والإختطافات الحوثية في عدة مناطق بسبب الهجوم على مطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت ميليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية على مداهمة عددا من المنازل في مفرق ماوية وقرى الجندية المجاورة لمطار تعز الدولي واعتقلت عددا من الشباب ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وأفادت المصادر بأن الاعتقالات جاءت على خلفية توثيق الشباب بالفيديو إطلاق المليشيا الصواريخ على مطار عدن وفضح جريمتها.

وفي ذات السياق، يذكر أن ميليشيات الحوثي شنت حملة مداهمات واسعة بعدد من الأطقم العسكرية، خلال اليومين الماضيين، طالت الأحياء السكنية والمناطق القريبة من مكان إطلاق صواريخ باليستية إلى محافظة عدن بمحافظة ذمار.

وأضافت المصادر إن مليشيات الحوثي داهمت عدداً من المنازل في مناطق ذمار القرن وحارة النجدة وجولة كمران، بالإضافة إلى مداهمة منازل أخرى في شارع رداع والمنزل.

ووفقا للمصادر، فأن الميليشيا اختطفت خلال عملية المداهمة نحو 21 ناشطاً ومدنياً تداولوا عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق إطلاق المليشيات لصاروخين باليستيين من معسكر تدريب الشرطة العسكرية في ذمار القرن، يوم الأربعاء الماضي، واستهدفا مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة الجديدة.

ووفقا لوكالة خبر قالت مصادر مقربة من بعض المختطفين أن أقاربهم تداولوا فيديوهات لحظة إطلاق الصاروخين من ذمار إلى مطار عدن، عبر مجموعات واتساب يتواجد فيها أعضاء حوثيون، الأمر الذي سهل تحديد أماكنهم.

وقالت، إنهم لم يكونوا يعلمون أن المليشيات الحوثية ستنفي إطلاقها للصواريخ التي استهدفت مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة وراح ضحيتها أكثر من 150 بين شهيد وجريح.

ونفت ميليشيا الحوثي استهداف مطار عدن الدولي مدعية عدم صلتها بالحادثة رغم الشواهد التي تؤكد ذلك واتهام الحكومة رسميا بأنها وراء الهجوم.