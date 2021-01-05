شكرا لبحثكم عن خبر عقب استئناف الحكومة الجديدة لأعمالها في عدن.. غريفيث يتوجه إليها وهذه هي أهدافه من الزياره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر مطلعة أن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، يعتزم إجراء سلسلة من الاجتماعات المباشرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين. وتحدثت المصادر عن زيارة مرتقبة للمبعوث إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام المقبلة.

وذكرت المصادر أن غريفيث يعتقد أن الأجواء الإيجابية المصاحبة لتشكيل حكومة الكفاءات السياسية المنبثقة عن تنفيذ اتفاق الرياض وعودتها إلى عدن، تمثل نقطة مهمة من شأنها المساعدة في بدء المشاورات السياسية الشاملة لمسودة الإعلان المشترك.

وتركز مسودة الإعلان المشترك على التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام بين الأطراف. وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي يعتقد أن المشاورات غير المباشرة بين الأطراف بشأن مسودة الإعلان المشترك تمت بنجاح.