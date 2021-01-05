عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إصابة امرأة برصاص قناص حوثي في تعز

الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365

أصيبت امرأة، أمس الاثنين، برصاصة قناصة جماعة الحوثي المتمركزة في تبة حميد بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز ( جنوب غرب اليمن).



وأفادت مصادر محلية بإصابة المواطنة آسيا حمود ناجي (40 عامًا) بقنصٍ للحوثيين أثناء عودتها إلى منزلها بمنطقة عصيفرة.

وأضاف المصدر أن المواطنين أُسعفوها إلى مستشفى الصفوة وهي بحالة خطيرة.

وكانت للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، قد رصدت خلال العام المنصرم، (2901) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات وتضرر فيها (4292) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط (1363) بين قتيلٍ وجريح جراء استهداف المدنيين، منهم مقتل 56 امرأة، وإصابة 103 أخريات.