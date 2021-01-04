السعدي يبحث مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تداعيات الهجوم الإرهابي على مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في اتصال هاتفي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو اليوم، مستجدات الأوضاع في بلادنا والهجوم الإرهابي الجبان الذي ارتكبته مليشيا الحوثي الانقلابية على مطار عدن الدولي.



وأشار السفير الى ان استهداف الحكومة اليمنية الجديدة، تعد عملًا إرهابيًا جبانا ومدبرًا، كان يهدف الى تقويض الاستقرار في المحافظات المحررة، وإغراق البلاد في دوامة الفوضى والعنف.

واكد السعدي على حرص الحكومة اليمنية على دعم جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص مارتن جريفثس، للتوصل إلى سلام شامل ومستدام وفق المرجعيات الدولية.

من جانبها عبرت دي كارلو، عن إدانتها الشديدة لهذا الهجوم الشنيع، موكدةً على حرص الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن على استئناف العملية السياسية لاحلال السلام في اليمن.