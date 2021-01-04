اجتماع مشترك برئاسة المحافظ يناقش أداء المكاتب التنفيذية والمديريات بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس محافظ تعز نبيل شمسان اليوم، اجتماعا مشتركا للمكتب التنفيذي والمديريات والأجهزة الامنية والعسكرية لمناقشة الاوضاع الخدمية والتنموية والامنية والمالية والخطط والبرامج الاستثمارية للعام الجديد 2021 لعرضها على الحكومة لاقرارها.



وفي الاجتماع الذي حضره قائد المحور اللواء خالد فاضل، اشار المحافظ الى اولويات السلطة المحلية التي يجب التركيز عليها وهي التحرير وذلك من خلال مساندة الجيش الوطني وحشد كل الطاقات والجهود لتحقيق هذا الهدف، ودعم الامن والذي يحتل الصدارة ومن ضمن الاوليات ثبيت الامن والاستقرار ودعم الاجهزة الامنية لتتمكن من اداء مهامها بالشكل المطلوب.

وشدد المحافظ على اهم القضايا التي يجب التركيز عليها في المرحلة القادمة ومنها دعم القضاء ومساندته وتنفيذ توجيهاته على الواقع وتطبيق القانون ومحاربة الفساد وتكثيف جهود الرقابة واصلاح الاخطاء والتجاوزات والبت في القضايا المنظورة لدى نيابة الاموال العامة وتعزيز مبدأ الثواب والعقاب وحماية موظفي الدولة اثناء اداء اعمالهم.

ووجه بالعمل بحسب اللوائح والقوانين المنظمة لكافة مهام المؤسسات الحكومية والمديريات وعدم التجاوز، والاستغلال الامثل للموارد وترشيد النفقات، ورفع الخطط والبرامج الاستثمارية بما ينعكس على الخدمات العامة للمواطنين وعدم التخاطب او الرفع للمنظمات باي احتياج او مشاريع الا عبر بوابة ونافذة واحدة وهي مكتب التخطيط والتعاون الدولي كما وجه المحافظ مؤسسات الدولة بالتعامل مع الجرحى باهتمام خاص وتسهيل احتياجاتهم.

من جهته استعرض مدير إدارة شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي تقريرا عن الاوضاع الامنية وأداء الاجهزة الامنية فيما تطرقت تقارير ومداخلات عدد من مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات الى الانجازات التي تحققت خلال العام المنصرم 2020 والخطط المتعلقة بالعمل خلال العام الجاري 2021م.